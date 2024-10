F1 | Red Bull, Verstappen: “In Messico per guadagnare punti importanti per il mondiale”

Max Verstappen arriva a Città del Messico con ben cinquantasette punti di vantaggio sul rivale per il campionato Lando Norris, che ad Austin spreca ogni opportunità.

La Red Bull vista in Texas rappresenta un passo in avanti rispetto a quella vista fino a Singapore: la squadra sta risolvendo alcuni problemi della vettura, ma non abbastanza perché Verstappen potesse trionfare in gara. La performance della Sprint Race ha comunque dimostrato che la squadra sta lavorando bene e in Messico la Red Bull ha un passato ricco di trofei. Vincere il secondo di questi tre gran premi consecutivi potrebbe cambiare la sorte della lotta mondiale tra Verstappen e Norris, pronti a lottare senza esclusione di colpi.

Verstappen: “Vogliamo continuare a guadagnare punti importanti per il campionato”

“Correre in Messico è sempre grandioso, ovviamente è anche la gara di casa di Checo e c’è sempre una incredibile atmosfera. La pista si trova ad una altitudine elevata, dovremo settare al meglio la vettura, ma storicamente abbiamo sempre fatto bene qui e su questa pista mi diverto. Ad Austin abbiamo fatto dei buoni progressi, ma non abbastanza per essere competitivi anche in gara. La squadra sta lavorando sodo per risolvere questi problemi, ma siamo comunque andando nella giusta direzione, la gara Sprint e lo ha dimostrato. Questa sarà la seconda di tre gare consecutive e vogliamo continuare a guadagnare punti importanti per il campionato”.