F1 | Alonso raggiunge quota 400 GP: “C’è ancora tanto che voglio fare in questo sport”

A Città del Messico Fernando Alonso scriverà la storia. Il pilota spagnolo oltrepasserà la soglia dei 400 Gran Premi di Formula 1 in carriera.

Un traguardo enorme, se si pensa che l’asturiano è in F1 ormai da più di vent’anni: al suo esordio, nel 2001, c’erano meno di venti appuntamenti nel calendario e lo sport era molto diverso da quello odierno. Fernando, però, non sente la pressione: a quarantatré anni è ancora determinato a correre e vincere, guardando a nuove sfide.

Alonso: “Spero di correre ancora 40 o 50 gare prima del ritiro”

“E’ bello raggiungere questo traguardo. Ovviamente, vittorie e campionati sono ciò che più conta per noi piloti ma, allo stesso, tempo, questo dimostra il mio amore per lo sport e per la disciplina che ho portato avanti ad altissimi livelli per più di venti anni. In questo tempo ho fatto ciò che ogni pilota sogna: diventare campione del mondo, correre contro alcuni dei migliori piloti al mondo e su piste iconiche. Non credo che aggiungerò altre 400 gare al conto finale, ma spero di averne almeno altre 40 o 50 nel prossimo paio d’anni” scherza l’asturiano.

“Credo che la F1 moderna sia più gentile sul fisico, ti permette di competere di più, ma resta comunque una sfida. Ci sono tanti comfort, molta più sicurezza, si è evoluta in meglio. Anche i ritmi in gara sono diversi, non siamo mai al massimo delle performance a lungo. La qualifica è diversa, ma dura molto poco ed è per questo che non ho problemi a competere con i giovani”.

Alonso: “C’è ancora tanto che voglio fare in questo sport “

In più di vent’anni di carriera Fernando conquista due titoli mondiali, trentadue vittorie, ventidue pole position e centosei podi. Non sono mancati i momenti difficili, come l’era McLaren Honda, o le trasferte in altre categorie che lo hanno visto trionfare, ma l’amore per la F1 non è mai finito.

“Amo la Formula 1 e le corse più che mai. Amo competere e spingere per essere la miglior versione di me stesso, ogni giorno. Cerco sempre quell’1% in più per migliorare. C’è ancora tanto che voglio fare in questo sport e il progetto con la Aston Martin è eccitante – continua Fernando – ci aspetta una nuova era di regolamento nel 2026, nuove opportunità con partner come Aramco e Honda e gente come Adrian Newey.

“Col tempo impari a distaccarti dai risultati e andare oltre il weekend precedente, indipendentemente dal risultato: c’è sempre una nuova sfida. Questo sport è talmente veloce che non hai tempo di guardarti indietro. E’ inoltre fondamentale avere un grande team attorno a te, la Formula 1 è un gioco di squadra, oltre che individuale, e senza non avrei raccolto tutto il successo che ho”.