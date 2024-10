DIRETTA F1 | GP Stati Uniti 2024: Live Gara [TEMPI E FOTO]

Diretta Gran Premio degli Stati Uniti – Amici di Motorionline, buonasera! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Austin, in Texas, per la diretta del Gran Premio degli Stati Uniti! Restate sintonizzati con noi su questa pagina a partire dalle 21:00 per non perdervi le azioni più importanti della gara con live timing e aggiornamenti dal circuito. Ieri si è disputata la Sprint Race, vinta da Max Verstappen davanti a Carlos Sainz e Lando Norris. Più tardi, i piloti sono tornati in pista per le Qualifiche che hanno visto Lando Norris conquistare la Pole Position. A fianco a lui, dalla prima fila, partirà Max Verstappen. Dalla seconda fila, partiranno le Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc, seguiti da Oscar Piastri e Pierre Gasly dalla terza fila. Fernando Alonso partirà settimo, affiancato da Kevin Magnussen. A chiudere la TOP 10, in quinta fila, troviamo Sergio Perez e Yuki Tsunoda.

Aggiornamento: George Russell partirà dalla pit-lane in quanto il team Mercedes, non aveva pezzi di ricambio per il nuovo pacchetto. Ieri il britannico è stato protagonista di un incidente durante il Q3. Lewis Hamilton ha offerto gentilmente i suoi aggiornamenti ma Mercedes non ha accettato. Anche il sette volte iridato ha affrontato delle qualifiche difficili e dovrà rimontare dalla diciannovesima posizione.

