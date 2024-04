F1 | Red Bull, Verstappen: “Dobbiamo massimizzare i risultati a nostra disposizione”

Tre vittorie e un ritiro. È questo il ruolino di marcia di Max Verstappen in questo inizio di stagione. Senza il ritiro di Melbourne, dove è stato costretto ad alzare bianca per un problema ai freni, l’olandese avrebbe potuto contare su altri punti importanti nel Mondiale piloti. La battuta a vuoto dell’Albert Park è stata già dimenticata, con il tre volte campione del mondo tornato protagonista a Suzuka dove ha dominato la gara dall’inizio alla fine.

Una prova di forza che ha fatto ammettere a Toto Wolff, che per il posto Hamilton in Mercedes pensa anche all’olandese corteggiandolo alla luce del sole, come il 2024 sarà di fatto una replica del 2023. Alla battuta del team principal della Stella ha fatto seguito la risposta di Max che però non si è voluto sbilanciare sulla forza della Red Bull, guardando al campionato gara dopo gara.

“È una stagione molto lunga, non voglio pensare al prosieguo – ha dichiarato Verstappen, discutendo con i giornalisti durante la conferenza stampa post GP del Giappone – Voglio affrontare la questione gara dopo gara. Arriveranno piste che potrebbero non essere così favorevoli per a noi, ma poi sappiamo che andremo altrove e saremo veloci. Dobbiamo trarne vantaggio e ottenere il massimo di punti come squadra, ed è quello che continueremo a provare a fare. Ci saranno piste dove forse avremo difficoltà, dobbiamo cercare di massimizzare anche questo, dove forse anche altre squadre possono vincere”.

L’olandese, continuando con la propria analisi, ha detto: “Guardando la storia finora, i circuiti cittadini siano in generale un po’ più complicati per noi. Penso che la nostra macchina sia migliorata un po’ per quel che riguarda le basse velocità. Ma ovviamente, su un circuito cittadino, non è solo la bassa velocità: è la guidabilità, sia sui cordoli che sugli avvallamenti. Il giro completo di una vettura. Quindi tutte queste cose, relative ai miglioramenti, sono ancora un po’ sconosciute al momento. Dobbiamo aspettare e vedere”.