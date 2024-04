F1 | Ferrari, Sainz: “Red Bull superiore fino a quando non porteremo aggiornamenti”

La Ferrari attende i primi step evolutivi della stagione per poter ulteriormente accorciare il gap dalla Red Bull. Questo il pensiero di Carlos Sainz, con lo spagnolo che ha ammesso come in questo primo scorcio di stagione la scuderia di Milton Keynes continuerà ad avere un vantaggio sulla concorrenza. Proprio nell’appuntamento di Suzuka la squadra anglo-austriaca ha portato i primi sviluppi, al contrario di Maranello che sta pianificando al meglio il nuovo pacchetto che dovrebbe debuttare tra circa un mese nell’appuntamento di Imola.

Finora il 2024 ha regalato a Carlos Sainz solo piazzamenti a podio. Lo spagnolo, che sta vivendo la sua ultima stagione in rosso prima di cedere il sedile della sua Ferrari a Lewis Hamilton, eccezion fatta per la gara di Jeddah (costretto al forfait per l’intervento di rimozione dell’appendicite) ha ottenuto due terzi posti in Bahrain e Suzuka e la vittoria in quel di Melbourne.

“Penso che Red Bull avrà sicuramente un vantaggio nel primo terzo della stagione fino a quando non porteremo uno o due aggiornamenti che ci permetteranno di lottare con loro in modo più costante – ha dichiarato Sainz, discutendo con i giornalisti nella press conference post gara a Suzuka – Ma quel punto forse sarà un po’ troppo tardi per il vantaggio che potrebbero avere in campionato”.

Lo spagnolo ha poi aggiunto: “Nel frattempo avremmo bisogno di più gare come quella in Australia! La Red Bull come squadra non commette spesso errori. Un peccato perché ho saltato anche una gara che, sia per me che per la squadra, potrebbe costarmi caro in ottica campionato. Nonostante una gara in meno, daremo il massimo. È anche il mio ultimo anno in Ferrari, non ho niente da perdere”.