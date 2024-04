F1 | Ferrari, Sainz: “I miglioramenti sul passo gara ci permettono di una avere una maggiore flessibilità strategica”

Anche l’ultimo appuntamento, disputato domenica scorsa a Suzuka, è stato un importante banco di prova per la Ferrari. La scuderia del Cavallino, sul veloce e al tempo stesso ostico tracciato nipponico, ha fornito una prova positiva come si evince dal terzo posto di Carlos Sainz e dal quarto in rimonta di Charles Leclerc. Maranello dunque, come confermato dai risultati ottenuti in queste prime quattro uscite del 2024, pare essersi messa completamente alle spalle le difficoltà che invece avevano animato lo scorso anno.

Strategia e passo gara sono tra gli elementi che maggiormente rispecchiano finora in positivo nel campionato della SF-24. Come sottolineato da Carlos Sainz, con lo spagnolo che finora ha chiuso le gare disputate tutte in zona podio. Tra le quali spicca la vittoria ottenuta sul tracciato cittadino dell’Albert Park di Melbourne.

“Strategia e passo gara sono soddisfacenti quest’anno – ha dichiarato Sainz, chiacchierando con i giornalisti dopo la gara di Suzuka – Abbiamo migliorato la vettura esattamente nei punti in cui volevamo migliorarla, e Suzuka lo dimostra. Tuttavia in piste del genere non siamo veloci come la Red Bull, che è l’obiettivo, ma non appena avremo apportato un buon aggiornamento alla vettura che vada nella giusta direzione, speriamo che di avvicinarci”.

L’alfiere del Cavallino, che a fine anno saluterà Maranello per far spazio a Lewis Hamilton, ha aggiunto: “Ma sì, siamo migliorati ovunque, soprattutto nel passo gara. Ci consente inoltre di avere una maggiore flessibilità strategica, che l’anno scorso non avevamo. Mi permette di andare avanti nelle gare e invece di guardare continuamente negli specchietti, di controbilanciarmi con la strategia e poi superare gli altri, cosa che l’anno scorso non potevo fare. Tutto questo mi fa divertire durante le corse”.