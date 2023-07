F1 | Red Bull, Verstappen annuncia aggiornamenti per l’Ungheria: “Speriamo funzionino bene”

La Red Bull e Max Verstappen non si fermano più. Nella giornata di ieri, dove si è svolto il Gran Premio di Gran Bretagna, la scuderia di Milton Keynes ha ottenuto la decima vittoria in stagione in altrettanti appuntamenti. Ottava, sesta consecutiva, invece per l’olandese che è sempre più lanciato verso il terzo titolo in carriera. L’alfiere della squadra anglo-austriaca può infatti vantare quasi 100 punti di vantaggio dal compagno di squadra Sergio Perez, ancora una volta condizionato a Silverstone da un weekend in salita che lo ha visto chiudere la corsa solamente al sesto posto.

Nonostante il dominio mostrato finora, la Red Bull non intende cullarsi sugli allori e lo stesso Verstappen ha annunciato una serie di sviluppi che verranno montati sulla RB19 nella prossima trasferta in programma all’Hungaroring tra il 21 e il 23 luglio.

“L’Ungheria è una pista completamente diversa. Metteremo alcuni aggiornamenti sulla macchina lì e speriamo che funzionino bene”, ha dichiarato Verstappen al termine della gara di Silverstone.