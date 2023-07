F1 | Red Bull, Horner: “Ricciardo non correrà per noi nel 2024”

Chris Horner ha escluso la possibilità che Daniel Ricciardo possa tornare ad essere il compagno di squadra di Max Verstappen nella prossima stagione. Nonostante continui ad esserci del chiacchiericcio mediatico su un eventuale allontanamento di Sergio Perez, anche a Silverstone il messicano ha disputato un weekend difficile dove non è andato oltre il sesto posto dopo l’eliminazione in Q2 patita al sabato, il team principal della Red Bull ha voluto chiudere i discorsi mercato riguardanti Ricciardo.

Proprio Ricciardo, tornato a Milton Keynes come pilota di riserva al termine del difficile biennio trascorso in McLaren, sarà protagonista nei prossimi giorni alla guida della RB19 nei test Pirelli (11-12 luglio) che si svolgeranno sul tracciato di Silverstone.

“È un test importante per Pirelli, ma sarà anche bello capire come si trova – ha dichiarato Horner, citato da Motorsportweek.com – A livello di ritmo, a livello mentale e fisico e anche per ottenere un suo personale feedback su questa monoposto. Penso sia una buona opportunità per lui tornare al volante di un’auto che ha appena vinto il Gran Premio di Gran Bretagna”.

Horner poi, discutendo di un’eventuale ipotesi Ricciardo per il 2024, ha detto: “Non è qualcosa che stiamo pianificando, questo è certo. Questa è un’opportunità di rimanere all’interno della squadra e tenerlo vicino alla categoria. Penso che sarebbe stata una perdita per questo sport vederlo allontanare”.