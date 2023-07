F1 | Sainz: “Difficile portare altri aggiornamenti prima della pausa estiva”

La gara di Silverstone ha manifestato tutte le difficoltà della Ferrari. Dopo aver ben figurato in Canada e in Austria, la scuderia del Cavallino era chiamata alla classica prova del nove su un tracciato selettivo come quello inglese dove però non è riuscita a confermarsi in alto. La SF-23 ha infatti palesato mancanza di passo arrivando a chiudere il Gran Premio di Gran Bretagna solamente in nona e decima posizione con Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Lo spagnolo, analizzando quanto accaduto Oltremanica, ha sottolineato come ci sarà una rotazione di valori in campo – alle spalle dell’inavvicinabile Red Bull di Max Verstappen – in base alle caratteristiche delle piste.

“In alcune gare le Aston Martin e le McLaren saranno più veloci di noi, in altre ci saremo noi e le Mercedes e noi in altre invece come a Barcellona ci sarà solamente la Mercedes – ha riferito Sainz, chiacchierando con i giornalisti presenti ieri a Silverstone – Questo è un anno nel quale avremo cambiamenti in ogni gara alle spalle della Red Bull, una bella lotta.

Sainz, completando la propria disamina, ha poi aggiunto: “Abbiamo lavorato così duramente per apportare miglioramenti a Barcellona, ​​Canada e Austria che trovo difficile credere che ne porteremo un altro prima della pausa estiva. Penso che, come abbiamo visto in Austria, la macchina andrà bene su alcuni circuiti mentre soffriremo su altri, dobbiamo accettarlo”.