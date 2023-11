Formula 1 | Leclerc e Sainz firmano la doppietta della Ferrari nelle qualifiche di Las Vegas

Formula 1 GP Las Vegas – Strepitosa pole position di Charles Leclerc nella sessione di qualifica valida per il Gran Premio di Las Vegas, penultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Come emerso nelle libere di ieri e in quelle andata in scena questa mattina (prima serata in Nevada), la Ferrari è riuscita a mostrare un ritmo nettamente superiore rispetto a tutta la concorrenza, guadagnandosi una pole position quanto mai importante non solo per il morale, ma anche in ottica gara, dove la Rossa potrà giocarsi delle chance importante grazie ad un passo finalmente in linea con le aspettative.

Il monegasco, veloce in tutte e tre le manches, ha fermato il crono sull’1’32″726, solo 50 millesimi circa più rapido di Carlos Sainz, che però scivolerà in 12° piazza a causa delle dieci posizioni di penalità per la sostituzione del pacco batterie danneggiato dopo l’impatto con un tombino di ieri.

In seconda piazza scivolerà quindi Max Verstappen, fin qui veloce ma non dominatore come accaduto negli ultimi appuntamenti del campionato, seguito a ruota da George Russell e dalla Alpine di Pierre Gasly, bravo ad emergere nel finale della Q3. Un piazzamento importante che consentirà al francese di giocarsi delle chances nelle 50 tornate di domani.

Sesta e settima posizione per le due Williams di Alexander Albon e Logan Sargeant, autentica sorpresa di giornata – soprattutto il pilota statunitense – mentre a completare la top dieci si sono classificati Valtteri Bottas, Kevin Magnussen e Fernando Alonso. 11° e 12° (scatteranno 10° e 11°) piazza per Lewis Hamilton e Sergio Perez, fuori dalla qualifica già dopo la seconda tagliola della Q2. Appuntamento alle 7.00 di domani mattina, in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV, per il semaforo verde di questa terza edizione del GP di Las Vegas.