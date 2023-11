F1 | Russell conferma: Mercedes si è concentrata sul passo gara

George Russell conferma il tipo di attività messa in atto dalla Mercedes nella prima e tormentata giornata di prove libere a Las Vegas. Le prove sono finite alle 4 del mattino, orario davvero folle per la Formula 1, dopo quanto visto nella prima sessione, con Carlos Sainz vittima di un incidente con un tombino, che non solo ha distrutto la sua Ferrari, ma lo ha costretto anche a prendere penalità. Il pilota inglese a bordo della W14 invece è finito dodicesimo, ma la squadra si è concentrata più sul passo gara che su altro.

“E’ stata una giornata piuttosto lunga – ha dichiarato Russell. Il tracciato è molto veloce, correrci di notte è spettacolare, e credo che sarà un fine settimana interessante. Abbiamo fatto lavorare le gomme per poi gestire il graining, questo potrebbe creare problemi a tutti sabato sera. Il circuito migliora rapidamente, ma nei primi giri era come guidare sul ghiaccio, alla fine però la pista era più veloce e sono cambiati anche i punti di frenata. E’ complicato correre qui con un assetto a basso carico aerodinamico, però è stato divertente. E’ tutta una questione di ritmo gara, ed è difficile dire in che posizione siamo rispetto agli altri, dato che abbiamo utilizzato un solo set di gomme morbide, mentre gli altri due. Adesso voglio solo dormire un po’!”.