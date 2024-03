F1 | Verstappen carico per il fine settimana dell’Albert Park

F1 Verstappen GP Australia – Obiettivo primato per Max Verstappen nel prossimo Gran Premio d’Australia, terzo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Dopo i successi ottenuti a Sakhir e Jeddah, tra l’altro con un grande margine su tutti gli avversari grazie all’eccezionale potenziale espresso fin qui dalla nuova RB20, l’olandese intende confermarsi anche sul tracciato dell’Albert Park, circuito dove l’anno scorso è riuscito ad aggiudicarsi la vittoria davanti a Lewis Hamilton e Fernando Alonso.

Verstappen traccia gli obiettivi del fine settimana

“Non vediamo l’ora di correre a Melbourne questa settimana. Ora è un tracciato molto veloce che richiede una buona combinazione di velocità in rettilineo così come una buona aderenza nelle curve. Si tratta quindi di trovare il giusto equilibrio. Il recente rifacimento della superficie ha reso la pista molto più liscia e divertente da guidare. Non vediamo l’ora. Abbiamo anche delle mescole più morbide rispetto all’anno scorso, il che renderà la strategia un po’ più complessa, ma si spera che una gara con più soste sia più spettacolare per i tifosi. Abituarsi al jet lag è sempre una sfida, ma è sempre fantastico essere a Melbourne indipendentemente da tutto. Ed è incredibile vedere il sostegno che ogni anno ci dedicano gli appassionati”.-

