F1 | Red Bull, Verstappen: “Non avevamo il passo per lottare per la prima posizione”

Singapore – Gara solitaria per Max Verstappen al Marina Bay, che limita i danni e porta a casa la seconda posizione.

Il tre volte campione del mondo nn riesce ad approfittare delle debolezze del rivale Lando Norris, che al via ha invece un ottimo spunto e riesce a tenere la sua posizione. Da li la sua McLaren vola e la RB20 non ha il passo necessario per tenere il ritmo: a metà gara il distacco tra i due ammonta a più di ventidue secondi. Dopo il pit-stop, nonostante le lamentele in radio sull’aver subito l’undercut, Verstappen riesce comunque a rimettersi in seconda posizione e termina la gara in seconda posizione a 21.8s dal vincitore. A fine gara, un grazie va a Daniel Ricciardo: l’australiano, ex compagno di squadra di Max, toglie all’ultimo il punto extra per il giro veloce a Norris, e le polemiche non mancano.

Verstappen: “Se una settimana fa mi aveste detto che sarei arrivato secondo ne sarei stato felice”

“La seconda posizione è un bel risultato. Credo che la partenza sia stata buona, ma non c’era molta aderenza dal mio lato della pista, era difficile provarci un curva uno. Il degrado è stato molto alto nel primo stint. Durante la gara non avevamo il passo per lottare per la prima posizione, per cui ho gestito le gomme e fatto la mia gara. Sappiamo, ovviamente, che questa non è la nostra pista preferita, ma c’è tanto lavoro da fare perché non avevamo il passo che avremmo desiderato, ma abbiamo comunque litigato i danni. Ovviamente volevamo di più, analizzeremo tutto per fare meglio la prossima volta. Abbiamo ancora qualche settimana per cercare di trovar più performance e un miglior bilanciamento per la ripartenza ad Austin, così riusciremo a lottare per la vittoria senza perdere punti preziosi. Oggi abbiamo comunque fatto un passo avanti: se una settimana fa mi aveste detto che sarei arrivato secondo ne sarei stato felice, è comunque un buon risultato”.