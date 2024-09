F1 | Red Bull, Perez è davanti a Verstappen: “Devo restare in lotta per la vittoria”

Baku – A Baku sembra essersi capovolto il mondo, perché Sergio Perez è in quarta posizione, davanti a Max Verstappen. Il messicano si è dimostrato avere il passo del tre volte campione del mondo per tutto il corso delle qualifiche, ma nel Q3 l’olandese fa troppi errori e deve accontentarsi della terza fila. Il distacco tra Max e Checo è di ben due decimi: una eternità, se guardiamo all’andamento della stagione fino a pochi weekend fa, ma Perez è convinto: senza un piccolo errore nell’ultimo tentativo ci sarebbe stato lui in seconda posizione, accanto a Charles Leclerc. E’ anomala questa Red Bull e così questa performance: nonostante i due decimi, per la prima volta i due piloti sono così vicini e in gara Perez dovrà fare di tutto per dimostrare quanto vale e restare davanti a Max.

Perez: “L’obiettivo è restare in lotta per la vittoria”

“Sento emozioni contrastanti dopo questa qualifica. Credo che la seconda posizione fosse possibile, ma ho perso qualcosa nel secondo settore e non sono riuscito a fare un giro perfetto. Inoltre la Ferrari era davvero forte oggi. Abbiamo diverse strategie per quanto riguarda i livelli di downforce rispetto alla maggiorate di nostri avversari, vedremo se questo ci aiuterò domani, sicuramente il primo stint sarà molto competitivo. Dopo di che vedremo quanti progressi riusciremo a fare e poi speriamo di fare una buona gara. L’obiettivo è restare in lotta per la vittoria. Mi piace questa pista, ho sempre fatto bene qui e mi sento più a mio agio rispetto al resto della stagione. La squadra sta andando nella giusta direzione, sappiamo cosa fare con gli aggiornamenti e spero di poter fare un bel passo in avanti per Singapore, ne abbiamo bisogno”.