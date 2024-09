F1 | Red Bull, Horner: “Non credo che avremmo potuto conquistare la pole position”

Baku – La prima fila resta ancora lontana per i piloti di Christian Horner. Ad avere la meglio tra i due, in qualifica a Baku, è Sergio Perez: il messicano fa un piccolo errore all’inizio del suo giro cronometrato, ma riesce comunque a conquistare la quarta posizione. Di due decimi più lento, invece, Max Verstappen: l’olandese si è lamentato della vettura per tutto il corso delle qualifiche, vittima di un assetto non ottimale, anzi, oltre il limite. Verstappen si deve fermare a sei decimi di distanza da Leclerc, e se è vero che Lando Norris è solo diciassettesimo, le minacce al titolo sono più vive che mai.

Horner: “Non credo che avremmo potuto conquistare la pole position qui”

“Non che avremmo potuto far meglio di Charles, ma è stato un Q3 frammentario. Il bilanciamento della vettura in Q2 sembrava molto buono e Max era soddisfatto. Sfortunatamente lo abbiamo perso con gli ultimi set di gomme, dobbiamo capire cosa è successo. Con Checo c’è stato un piccolo bloccaggio dopo il primo settore, che gli è costato due decimi, per cui anche lui avrebbe potuto far meglio. Comunque, questa è una pista dove è possibile sorpassare, questo risultato non è un disastro. Non credo che avremmo potuto conquistare la pole position qui: sfortunatamente non abbiamo infranto il record, ma restiamo ottimisti per domani”.