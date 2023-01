WRC | Abiteboul riparte dai Rally, è il nuovo team principal della Hyundai

Mancava solamente l’ufficialità che è arrivata in queste ore. Cyril Abiteboul torna a lavorare nel mondo del motorsport come nuovo team principal della Hyundai nel Mondiale Rally. Il francese, ex capo della Gestione Sportiva di Caterham e Renault in Formula 1, ha preso il posto di Julien Moncet e debutterà in questa nuova avventura nell’appuntamento di Montecarlo in programma la prossima settimana.

“Ho preso un po’ di distanza dall’automotive e dal motorsport, in realtà l’appetito per il brivido del motorsport era ancora molto forte nel mio sangue. Avevamo un legame reciproco con Hyundai e sapevo che stavano cercando un team principal – ha dichiarato Abiteboul a wrc.com – Ci siamo parlati ed è stato un buon compromesso tra quello che Hyundai stava cercando e quello che stavo cercando anch’io. C’era una naturale volontà di andare oltre, e ci siamo accordati in poche settimane”.