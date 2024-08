Hyundai in Formula 1: Abiteboul esclude lo scenario nel breve periodo

Formula 1 Hyundai Abiteboul – Hyundai non seguirà la strada intrapresa da Audi nel breve e medio periodo, parola di Cyril Abiteboul. In una chiacchierata concessa alle colonne della stampa internazionale dopo l’ultimo Rally di Finlandia, prova valida per il Mondiale Rally 2024, il Presidente di Hyundai Motorsport ha smentito le tante voci circolate nelle ultime settimane, precisando come la compagine coreana, ad oggi, non sia pronta per un impegno nella categoria regina del motorsport a ruote scoperte.

Per Hyundai risulta impossibile un coinvolgimento nel Circus come sponsor di una squadra già presente sulla griglia (Alfa Romeo con Sauber, ad esempio), aspetto che la costringerebbe – nel caso – ad immaginare un progetto in prima linea come sta portando avanti la Casa dei Quattro Anelli dal 2021. Un piano che risulterebbe importante, ma che richiederebbe sforzi e investimenti che al momento il marchio non intende intraprendere per il proprio futuro.

Abiteboul e il piano di Hyundai in Formula 1

“Non penso che siamo pronti. Credo che la Formula 1 sia un mondo a sé e inoltre non vogliamo essere coinvolti come sponsor. Come marchio siamo molto autentici in ciò che facciamo e non abbiamo interesse a pagare i conti di qualcun altro. Non è nel nostro stile. Se non vogliamo essere uno sponsor, allora dobbiamo avere il controllo della tecnologia. Quindi, chiaramente, non siamo pronti per questo. Non è qualcosa che ci interessa. Forse nel lungo termine, ma nel breve non siamo assolutamente pronti. L’unica possibilità di ingresso sarebbe nel 2031, ma non sto dicendo che abbiamo deciso per quell’anno. Semplicemente è un processo che deve svilupparsi in cinque anni. Si può fare l’esempio di Audi che ha deciso nel 2021 di entrare nel 2026.”