Bearman crede nell’obiettivo e spera di arrivare presto in Formula 1

Formula 1 Bearman – Dopo il debutto nelle prove libere 1 di Città del Messico, avvenuto con la Haas, Oliver Bearman crede di avere tutte le carte in regola per un debutto in Formula 1.

L’inglese della Ferrari Driver Academy, attualmente impegnato in Formula 2 con la Prema, ha commentato positivamente i run d’esordio con la VF-23, precisando come il lavoro in Messico si sia svolto senza il benché minimo intoppo.

Una condizione importante, attesa non solo dalla squadra, ma anche dalla Ferrari Driver Academy, che gli concederà altre occasioni al volante delle F1 di attuale generazione (Bearman dovrebbe tornare in pista sempre con Haas nei test post-season di Abu Dhabi).

“Credo di avere le carte in regola – ha dichiarato – nella mia mente non ci sono dubbi, ma non è questo che serve per arrivare in F1. C’è molto di più dietro le quinte, e devo solo continuare a concentrarmi su me stesso. Devo fare un buon lavoro in F2 l’anno prossimo e se sarà sufficiente, sarà sufficiente. Altrimenti, non so cosa dire”.