F1 | Red Bull, occhi su Lando Norris per il dopo Perez

Qualche reciproco ammiccamento già c’era stato in passato, non è un mistero che Lando Norris piaccia, e anche anto, ai vertici Red Bull, che avevano preso informazioni nel 2021 sul pilota inglese e parlato con lui, prima che lo stesso decidesse però di rinnovare a lungo termine (2025) con la McLaren.

E Norris, a Silverstone, ha dato nuovamente prova di cosa sia capace di fare con una monoposto competitiva tra le mani, sfiorando la pole position e chiudendo la gara al secondo posto, nobilitando la sua prestazione con una difesa mostruosa su Lewis Hamilton, per quello che è stato un GP disputato in modo impeccabile.

Il talentuoso inglese, classe ’99, è più giovane di giovani in rampa di lancio come Russell o Leclerc, e può già vantare una buona esperienza, avendo debuttato nel 2019. Helmut Marko, in una recente intervista al quotidiano Kleine Zeitung non ha nascosto l’interesse di Milton Keynes verso Norris, consapevole però del contratto in essere tra Lando e Woking. Anche di recente i vertici Red Bull sono stati visti a colloquio con il manager dell’alfiere McLaren.

“Norris ha in contratto con la McLaren fino al 2025, ma tra i piloti giovani è di gran lunga il più forte – le parole di Marko -. Anche il fatto che sia molto giovanile si addice molto alla Red Bull. Non è un mistero che abbiamo parlato con lui in passato, e aggiungiamo poi che lui e Verstappen sono anche buoni amici”.

