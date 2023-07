F1 | Ferrari, Vasseur: “Stiamo lavorando sulla macchina 2024”

Ferrari – Il team di Maranello avrebbe già concentrato le sue attenzioni sulla prossima stagione. Carlos Sainz, nella giornata di ieri ha partecipato ad un evento a Londra e ha dichiarato che dopo un “Inizio di stagione difficile”, la Ferrari è riuscita a “migliorare” la vettura 2023″. Lo spagnolo ha aggiunto poi che

l’obiettivo della Ferrari è: “Tornare a lottare per podi e vittorie”.

Tuttavia, secondo il team principal Frederic Vasseur, queste ambizioni potrebbero effettivamente dover ritardare.

“Certamente il fattore principale è il budget cap”, ha detto il francese al quotidiano italiano Corriere dello Sport.

“Non consente la creazione di un nuovo progetto come probabilmente sarebbe successo un paio di anni fa. Significa che devi adattare il tuo progetto alla situazione e in queste condizioni penso che abbiamo fatto un buon passo avanti. Dobbiamo anche considerare che il regolamenti è molto più prescrittivo di prima ed è abbastanza difficile fare un grande passo avanti nel corso di una stagione. Per quanto ci riguarda, stiamo già lavorando al progetto del prossimo anno e stiamo cercando di correggere la direzione”.