F1 | Gran Premio d’Olanda 2024: Orari TV e Anteprima

Dopo la pausa estiva e le meritate vacanze, il circus della Formula 1 arriva sul circuito di Zandvoort dove si disputerà il Gran Premio d’Olanda, 15esimo appuntamento del calendario 2024. La classifica mondiale vede leader Max Verstappen, a quota 277 punti, con un vantaggio di 78 punti su Lando Norris. Charles Leclerc mantiene la terza posizione, con un vantaggio di 10 lunghezze su Oscar Piastri. Carlos Sainz è quinto a -5 dall’australiano.

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE PILOTI E COSTRUTTORI

Gran Premio d’Olanda: Orari e Diretta TV

Si parte giovedì alle 14:30 con la consueta conferenza stampa che seguiremo in diretta live. Venerdì 23 agosto alle 12:30 si scende in pista per il primo turno di prove libere, seguito dalle FP2 alle 16:00. Sabato alle 11:30, appuntamento con le terze libere che anticipano le qualifiche alle 15:00. Domenica alle 15:00 si spegneranno i semafori che daranno il via alla gara. La diretta esclusiva sarà su Sky Sport F1 (canale 207) mentre gli orari su TV8 sono da confermare.

Vi ricordiamo che potrete seguire l’intero weekend motoristico sul nostro sito, F1GrandPrix, con live e aggiornamenti in tempo reale!

Gran Premio d’Olanda 2024: curiosità sul circuito

Il circuito di Zandvoort ritorna nel calendario di Formula 1 dopo ben 38 anni. La pista olandese avrebbe dovuto essere commissionata nel 1939 ma con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale venne ultimata soltanto nel 1948. Dopo l’annuncio del ritorno nel calendario nel 2018, i proprietari del circuito hanno voluto apporre alcune modifiche al tracciato per rispettare le nuove norme di sicurezza, riscontrando non poche lamentele dagli ambientalisti della zona.

Distanza a giro: 4 259 km

Numero di curve: 14

Particolarità del tracciato

Data la sua inaugurazione nel lontano 1948, il circuito di Zandvoort è una pista old school caratterizzata da curve strette e veloci oltre a numerosi cambi di elevazione. La curva 14 in particolare, viene percorsa a tutta velocità, generando forze superiori ai 4g. In altre curve poi (la 1 e 11), le frenate arrivano a generare forze di circa 5g. La curva 7, viene affrontata ad una velocità di oltre 260 km/h, ed è un altro punto in cui si generano forze laterali di circa 5g. A questa seguono immediatamente le curve 8 e 9 che vanno a completare una serie di tre curve consecutive con elevate forze g.

Gomme

TBC

RECORD

Giro prova: 1:08.885 – M Verstappen – Red Bull– 2021

Giro gara: 1:11.097 – L Hamilton – Mercedes– 2021

Distanza: 1h30:05.395 – M Verstappen – Red Bull – 2021

Vittorie pilota: 4 – J Clark

Vittorie team: 8 – Ferrari

Pole pilota: 3 – René Arnoux

Pole team: 8 – Lotus

Migliori giri pilota: 5 – J Clark

Migliori giri team: 10 – Ferrari

Podi pilota: 6 – J Clark, N Lauda

Podi team: 25 – Ferrari

Albo d’ Oro

1952 Alberto Ascari, Ferrari 1953 Alberto Ascari, Ferrari 1955 Juan Manuel Fangio, Mercedes-Benz 1958 Stirling Moss, Vanwall 1959 Jo Bonnier, BRM 1960 Jack Brabham, Cooper-Climax 1961 Wolfgang von Trips, Ferrari 1962 Graham Hill, BRM 1963 Jim Clark, Lotus-Climax 1964 Jim Clark Lotus-Climax 1965 Jim Clark Lotus-Climax 1966 Jack Brabham, Brabham-Repco 1967 Jim Clark, Lotus-Ford 1968 Jackie Stewart, Matra-Ford 1969 Jackie Stewart, Matra-Ford 1970 Jochen Rindt, Lotus-Ford 1971 Jacky Ickx, Ferrari 1973 Jackie Stewart, Tyrrell-Ford 1974 Niki Lauda, Ferrari 1975 James Hunt, Hesketh-Ford 1976 James Hunt, McLaren-Ford 1977 Niki Lauda, Ferrari 1978 Mario Andretti, Lotus-Ford 1979 Alan Jones, Williams-Ford 1980 Nelson Piquet, Brabham-Ford 1981 Alain Prost, Renault 1982 Didier Pironi, Ferrari 1983 René Arnoux, Ferrari 1984 Alain Prost, McLaren-TAG Porsche 1985 Niki Lauda, McLaren-TAG Porsche 2021 Max Verstappen – Red Bull Racing 2022 Max Verstappen – Red Bull Racing 2023 Max Verstappen – Red Bull Racing