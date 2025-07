F1 | Red Bull, Marko non commenta le voci sul possibile addio di Verstappen

Il futuro di Max Verstappen in Red Bull continua a essere oggetto di speculazioni, ma dal team non arrivano conferme né smentite. In particolare, il consulente e scopritore di talenti Helmut Marko ha scelto di non commentare apertamente le voci che accostano il quattro volte campione del mondo alla Mercedes. Le indiscrezioni si sono intensificate in seguito alla separazione tra il team e Christian Horner, che ha lasciato il muretto dopo oltre vent’anni. Il suo posto è stato assunto da Laurent Mekies, in arrivo dalla Racing Bulls ed ex Ferrari, chiamato ora a guidare la squadra in una fase di riorganizzazione tecnica e gestionale.

Intanto, il team di Milton Keynes occupa il quarto posto nella classifica costruttori, con Yuki Tsunoda in difficoltà sul piano dei risultati e Verstappen al centro dell’attenzione per un possibile cambio di sedile. Secondo quanto dichiarato da Marko, Verstappen era informato della decisione riguardante Horner. “Max ne è stato sicuramente informato, ma a parte questo non voglio dire nulla al riguardo”, ha affermato l’austriaco.

Per Mekies, la priorità è ora trattenere il pilota olandese, elemento chiave del progetto sportivo. Nei giorni scorsi si è parlato di un presunto incontro tra Max e Toto Wolff, team principal Mercedes, avvenuto in Sardegna. La presenza ravvicinata dei rispettivi yacht in porto ha alimentato le ipotesi di contatti diretti tra le parti. Helmut Marko ha però ridimensionato la vicenda: “Max può incontrare chi vuole. Abbiamo un contratto valido fino al 2028 e diamo per scontato che rimarrà con noi per questo periodo”.