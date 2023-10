F1 | Ferrari, Vasseur a gamba tesa sulla gestione track limits in Qatar

Il Gran Premio del Qatar, disputato nello scorso weekend, ha rappresentato un’enorme sfida per i piloti. Non solo per quel che riguarda il caldo e le condizioni del nuovo asfalto di Losail, invaso da folate di sabbia, ma anche per i track limits a cui hanno dovuto far fronte i protagonisti che si sono sfidati lungo il tracciato. Un aspetto, quest’ultimo, che è stato affrontato con molta durezza dal team principal della Ferrari Frederic Vasseur.

Il manager francese ha infatti ammesso come bisognerebbe trovare una soluzione adeguata ad un problema che comporta solamente un’inutile e dunque evitabile confusione.

“Immagino come reagiscano gli spettatori davanti allo schermo. La maggior parte di loro non ha idea di cosa stia succedendo: vedono solamente la scritta ‘Gasly 5 secondi’ – ha dichiarato Vasseur – È inaccettabile che un organizzatore come quello del Qatar investa così tanti soldi nella modernizzazione della pista e poi subiamo una tale pioggia di sanzioni. Per me questo è inappropriato per la Formula 1. Dobbiamo fare qualcosa”.

Parlando poi della situazione legata al caldo torrido ha aggiunto: “Dobbiamo trovare una soluzione fondamentale a questo problema. Niente di tutto questo va bene per lo spettacolo”.