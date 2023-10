F1 | Stella entusiasta di Oscar Piastri

McLaren – “Talento unico”, così il boss della scuderia Britannica, Andrea Stella, ha definito il rookie australiano, Oscar Piastri. La McLaren in Qatar ha conquistato il suo doppio podio consecutivo, ma contrariamente al Giappone dove Norris aveva preceduto Piastri, domenica scorsa è stato l’australiano (vincitore della Sprint Race, ndr) a mettersi davanti al britannico.

Nelle ultime stagioni, Norris ha assunto il ruolo di leader del team alla McLaren, avendo costantemente battuto il precedente compagno di squadra, Daniel Ricciardo, durante i loro due anni insieme. Come previsto, Norris ha avuto il sopravvento su Piastri anche nella prima metà dell’anno. Ma dopo diverse gare, le performance dell’australiano sono migliorate al punto da diventare una minaccia per Norris all’interno del team papaya.

Ma Stella vede questo come uno sviluppo potenzialmente costruttivo per Norris e come un’opportunità per quest’ultimo di portare la sua performance al livello successivo.

“Per quanto riguarda la sfida all’interno del team, Lando sa che Oscar è un talento unico. Sai, non vedi questo tipo di talenti in Formula 1 tutti i giorni. Quindi è un riferimento assoluto, anche se è un rookie e a volte Lando sa che lo sarà, imposterà

l’asticella molto in alto. Se sei un campione come Lando, dovrai accettarlo da un punto di vista positivo perché ti dà così tante informazioni per continuare a migliorare”.