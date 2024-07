F1 | Red Bull, Marko ammette il fallimento delle novità tecniche presentate a Budapest

F1 Red Bull Marko – Nell’ospitata a speedweek che contraddistingue ogni lunedì post gara, Helmut Marko ha offerto una panoramica generale sulla situazione di incertezza che si sta registrando in casa Red Bull, precisando come le novità tecniche presentate in Ungheria, tra l’altro solo sulla vettura di Max Verstappen, non abbiano offerto i riscontri che tutti i tecnici si aspettavano, soprattutto sul piano delle performance.

Nonostante il parziale passo indietro compiuto sul layout della vettura, tornato simile a quello utilizzato nel 2022, lo staff diretto da Pierre Wachè non è riuscito a trovare il bandolo della matassa in termini di equilibrio, aspetto che ha complicato e non poco la vita dei piloti in un fine settimana non semplice e caratterizzato dal poco grip.

Una condizione che ha portato l’olandese ad una continua rincorsa alle McLaren, mai realmente mandata in porto (anche a causa di alcuni errori strategici del muretto e del contatto con Lewis Hamilton sul finale della corsa). Qualcosa su cui la squadra dovrà focalizzarsi già a partire dal prossimo appuntamento in programma sul circuito di Spa-Francorchamps, le cui condizioni e caratteristiche dovrebbero sposarsi maggiormente con la “complessa” RB20.

Marko sulle novità della Red Bull a Budapest

“Max e la squadra speravano che i miglioramenti apportati alla monoposto in Ungheria avrebbero riportato la vettura davanti ai rivali con circa due decimi di vantaggio. Purtroppo non è andata così e ad oggi siamo costretti a rincorrere. L’Ungheria è uno dei circuito più lenti del calendario e le temperature che si sono registrate Duran te il week-end di gara non ci hanno reso la vita semplice. Settare la monoposto nel modo migliore è stata una sfida, visto che siamo passati dai 60° di asfalto del venerdì ai 35 circa della domenica. Una forbice ampia che ha cambiato le carte in tavola. McLaren, invece, si è rivelata veloce in tutte le condizioni. In termini di equilibrio e potenza siamo appena dietro alla MCL38, ma nelle ultime quattro o cinque gare siamo riusciti a compensare questo gap”.