F1 | Red Bull in Olanda con la specifica aerodinamica introdotta a Budapest

F1 Red Bull GP Olanda – A conferma di quanto affermato da Pierre Waché a Budapest, Red Bull sceglierà la specifica aerodinamica della RB20 in base alle caratteristiche tecniche e climatiche del fine settimana.

Questa decisione mira a fornire ai piloti una vettura ‘camaleontica’ in grado di sfruttare al massimo il suo potenziale. In quest’ottica, Max Verstappen e Sergio Perez faranno un passo indietro rispetto a quanto visto a Spa, gareggiando in Olanda con il cofano motore a bocca ‘larga’, introdotto per la prima volta dallo stesso Verstappen a Budapest. Questa scelta non solo punta ad adattare la RB20 al circuito di Zandvoort, caratterizzato da tratti lenti e tortuosi, ma anche a ottimizzare il raffreddamento delle componenti interne della vettura.

A differenza di quanto accaduto in Ungheria, dove il team ha optato per soluzioni diverse anche per ottimizzare la raccolta dati sul pacchetto, anche Perez potrà beneficiare di questa configurazione. Un aspetto che, sulla carta, dovrebbe aiutarlo a uscire da una situazione di crisi che fatica a superare. Ricordiamo che Red Bull non sta riuscendo a mantenere l’ampio dominio di inizio stagione, e la rincorsa della McLaren, attualmente distante 42 punti nella classifica del Mondiale Costruttori, potrebbe riservare parecchie sorprese nel rush finale di questa annata.”