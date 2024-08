F1 | Jordan lancia una nuova bomba: “Lawson correrà con Red Bull nel 2025”

F1 Jordan Red Bull – L’approdo di Liam Lawson in Formula 1 come pilota ufficiale potrebbe riservare non poche sorprese all’interno delle line-up delle scuderie di proprietà della Red Bull, parola di Eddie Jordan.

Tramite le colonne del podcast “Formula For Success”, l’irlandese ha analizzato le mosse di mercato che Christian Horner ed Helmut Marko potrebbero portare avanti per il 2025, precisando come l’arrivo del neozelandese a Milton Keynes in sostituzione di Sergio Perez potrebbe non essere così utopico.

Lawson in rampa, si scaldano anche Lindblad e Hadjar

In mancanza di valide alternative, e ribadita la presenza di Yuki Tsunoda a Faenza come profilo di esperienza utile a far crescere la compagine faentina, in Red Bull potrebbero scommettere su un giovane da affiancare a un campione affermato come Max Verstappen.

Una mossa utile non solo a dare forza all’Academy, apparsa in netta difficoltà nelle ultime stagioni, ma anche a preparare un eventuale addio del tre volte iridato, un’ipotesi sempre più chiacchierata e legata all’orbita Mercedes per il 2026 (Jordan, nella stessa intervista, dà per fatto il passaggio alla fine del prossimo anno).

Red Bull, ricordiamo, può contare non solo su Lawson, ma anche su Isack Hadjar e Arvid Lindblad, piloti giovani e in grado di compiere il tanto ambito step verso lo schieramento di partenza della Formula 1.

Jordan e la bomba sulla Red Bull

“Nel 2025 sarà Liam Lawson ad affiancare Max Verstappen all’interno del box della Red Bull. Inoltre sono dell’idea che l’olandese, dal 2026, gareggerà con i colori della Mercedes”.