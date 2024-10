Ferrari | Un sabato all’attacco per Leclerc e Sainz al Circuit of the Americas

F1 GP Stati Uniti Ferrari – Il sabato del Gran Premio degli Stati Uniti al Circuit of the Americas si è rivelato decisamente favorevole per la Scuderia Ferrari HP. Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno conquistato più punti di qualsiasi altro team nella Sprint Race, disputata alle 13, e nelle qualifiche del Gran Premio, svoltesi quattro ore dopo, hanno ottenuto risultati ancora migliori rispetto alla Sprint Qualifying di ieri. Nonostante vi fosse margine per fare ancora meglio, entrambi i piloti si sono messi in una posizione ideale per puntare a un risultato di rilievo nei 56 giri della gara che scatterà domani alle 14 locali (21 CEST). Carlos e Charles partiranno dalla seconda fila, dietro Lando Norris e Max Verstappen.

La Sprint Race della Ferrari

La quarta Sprint Race della stagione ha visto Leclerc e Sainz protagonisti di una grande prestazione, con la Scuderia Ferrari HP che ha raccolto un totale di 12 punti, il bottino più alto tra tutte le squadre. Partito dalla terza posizione, Leclerc ha duellato con George Russell, cedendo però la posizione a Norris.

Carlos, autore di un’ottima partenza, ha subito attaccato il compagno, dando vita a un entusiasmante duello tra i due ferraristi, che si è protratto per quattro giri. Al quinto passaggio, Sainz ha conquistato la quarta posizione, e da quel momento entrambe le Ferrari hanno iniziato a sfruttare al meglio la gestione delle gomme, avvicinandosi rapidamente a Russell. Al nono giro, lo spagnolo ha superato l’inglese, seguito da Leclerc poco dopo. In terza posizione, Carlos ha continuato a spingere, raggiungendo Norris negli ultimi due giri. All’ultimo tentativo in curva 1, ha costretto il pilota McLaren a un errore, salendo al secondo posto dietro Verstappen. Leclerc, a sua volta, ha tentato di superare Norris nelle ultime curve, ma l’inglese si è difeso con una manovra al limite, che, sebbene investigata, non ha portato a penalizzazioni. Sainz ha così concluso secondo, mentre Leclerc ha chiuso quarto.

Leclerc e Sainz in qualifica

Alle 17, i due piloti Ferrari sono tornati in pista per le qualifiche del Gran Premio. Sainz e Leclerc hanno mantenuto costantemente le prime posizioni, accedendo alla Q3 con due set di gomme Soft ciascuno. Nel primo tentativo, Carlos ha segnato un tempo di 1’32”652, mentre Charles ha fermato il cronometro a 1’32”740, posizionandosi rispettivamente terzo e quarto. Durante il secondo giro lanciato, entrambi si stavano migliorando notevolmente, con Sainz in particolare che avrebbe potuto insidiare la seconda posizione, ma un incidente di Russell alla curva 19 ha causato l’interruzione della sessione, congelando la classifica.

Le prospettive per il week-end

Durante la notte, il team analizzerà in dettaglio i numerosi dati raccolti, in particolare quelli della Sprint Race. Al Circuit of the Americas i sorpassi sono possibili, e la gestione delle gomme sarà un fattore determinante. Con entrambe le vetture ben posizionate sulla griglia di partenza, la Scuderia Ferrari HP avrà la possibilità di giocare con le strategie e mettere pressione agli avversari. La gara resta aperta e Ferrari può ambire a un risultato di prestigio.