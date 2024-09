F1 | Red Bull, Horner: “Mondiali a rischio? Lotteremo fino all’ultima gara”

Il momento della Red Bull è certamente negativo. La squadra di Milton Keynes non vince una gara di Formula 1 dallo scorso 23 giugno a Barcellona. Sono passati quindi quasi tre mesi dall’ultima affermazione di Verstappen, e il divario con la McLaren e la Ferrari nel campionato costruttori è ai minimi storici, mentre per quel che riguarda il campionato piloti, il vantaggio di Max su Norris è di 62 punti, quindi al momento sotto controllo. A otto gare dalla fine però, le prestazioni non soddisfacenti della RB20 fanno pensare lo stesso campione olandese, il quale sembra sempre più convinto, e forse rassegnato, di perdere l’iride.

“Quando gli strumenti di simulazione non hanno correlazione con la pista, allora ci sono problemi ed è lì che può arrivare confusione – ha detto Christian Horner, team principal della Red Bull. A Monza abbiamo corso con basso carico, ma siamo riusciti a trovare delle risposte nonostante i nostri problemi. Mondiali a rischio? Non diamo nulla per scontato, stiamo spingendo al massimo per entrambi i campionati e lotteremo fino all’ultima gara”.

