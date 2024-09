F1 | Wolff: “Newey? No, il vero colpo Aston Martin è Andy Cowell”

La notizia della settimana riguarda ovviamente il passaggio di Adrian Newey all’Aston Martin. Il genio inglese spera quindi di aprire un ciclo vincente con il team di Silverstone capitanato da Lawrence Stroll, il quale non sta certamente badando a spese per assicurarsi il titolo mondiale dal 2026 in poi. Secondo Toto Wolff, team principal della Mercedes, il vero colpo di mercato della verdona è Andy Cowell, ex capo dei motoristi della Stella e passato in Aston da poche settimane. Per l’austriaco, che lo conosce bene, sarà lui che permetterà al team di fare un salto di qualità nel prossimo futuro, essendone diventato CEO (amministratore delegato, ndr).

“Per me, la figura chiave nel team è Andy Cowell, che ha lavorato sui motori in Mercedes ed è un manager eccezionale – ha detto Toto. Come amministratore delegato sarà molto efficace, perché conosce perfettamente l’organizzazione e i processi di un team di Formula 1. Adrian Newey ha un talento straordinario per l’aerodinamica, ma con l’esperienza di Cowell, credo che Aston Martin possa davvero puntare al mondiale. Il 2026? È positivo che Cowell sia andato lì e non alla Red Bull Powertrains, soprattutto con il nuovo regolamento che prevede anche carburanti sintetici al 100%. Questo potrebbe portare a una rivoluzione nelle performance dei team”.