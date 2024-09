F1 | Alpine, problemi per Ocon: “Sappiamo cosa fare”

Baku – Le Alpine di Pierre Gasly ed Esteban Ocon sono state costrette a riempire le ultime posizioni della classifica nella prima giornata di libere azera. Le due bandiere rosse della prima sessione hanno causato non pochi problemi al team francese, che ha costretto il proprio programma di lavoro nelle FP2; in più, Esteban Ocon ha dovuto terminare in anticipo la prima sessione a causa di un problema alla power unit, prontamente risolto per la sessione pomeridiana.

Ocon: “Sappiamo cosa fare”

“Abbiamo avuto dei problemi nella prima sessione di libere e abbiamo dovuto recuperare nel pomeriggio, poiché abbiamo perso tempo per correre. Le FP2 sono state davvero incasinate, perché abbiamo dovuto concentrare l’intero programma in un’ora. Ci sono degli elementi su cui dovremo lavorare stasera e domani, per migliorare le performance della vettura. Sappiamo cosa fare e speriamo che domani vada meglio”.

Gasly: “C’è tanto lavoro da fare se vogliamo cambiare le cose”

“Non è stato il nostro miglior venerdì. Ci sono stati dei problemi in entrambe le sessioni e le FP2 sono state compromesse per ovvie ragioni. C’è tanto lavoro da fare se vogliamo cambiare le cose perché il resto del weekend vada meglio. Lavoreremo sodo per migliorarci”.