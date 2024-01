Non solo Monza, anche altri tracciati sono in fase di ristrutturazione in vista della gara del 2024. Tra questi c’è quello di Zandvoort, in Olanda, tornato nel calendario della Formula 1 nel 2021. La pista di casa Verstappen avrà dei nuovi garage (sei), una pit-lane più ampia rispetto a quella vista fino alla scorsa stagione e un nuovo edificio, oltre ad un ristorante più moderno. Il circuito olandese ha altri due anni di contratto al momento, ma per poter sperare in prolungamento non basta il grande successo di Max, bisogna ammodernare le strutture, e si pensa che la fine dei lavori sarà ad aprile.

“E’ un progetto molto ambizioso – ha dichiarato un portavoce del circuito di Zandvoort, citato da GPBlog. Siamo già partiti e non soddisferà soltanto i requisiti della FIA, ma rafforzerà anche il futuro del circuito. Diventerà un tracciato versatile e all’avanguardia”.