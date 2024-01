La stagione 2024 non è ancora iniziata, ma la Red Bull sia sta portando già avanti con il lavoro in ottica 2025. A rivelarlo è stato Ben Waterhouse, Head of Performance Engineering della squadra anglo-austriaca. Un annuncio che non dovrebbe fare dormire sonni tranquilli alla concorrenza del team di Milton Keynes, con le scuderie rivali già impegnate a dover recuperare l’enorme gap visto in pista nell’ultima stagione.

Nel 2023 la Red Bull ha letteralmente triturato la concorrenza, conquistando la bellezza di 21 successi in 22 appuntamenti. L’unica battuta a vuoto della squadra capitanata da Chris Horner è avvenuta a Singapore, dove sul tracciato cittadino di Marina Bay a fare festa è stata la Ferrari con Carlos Sainz. Un successo per certi storico quello ottenuto dal Cavallino, che si è rivelato l’unico ottenuto in una stagione di autentico dominio da parte della Red Bull.

“La RB19 aveva importanti limiti – ha dichiarato Waterhouse intervistato da Racecar Engineering – Basti pensare a Singapore dove sono state evidenziate delle criticità. Ci sono aree in cui migliorare, indipendentemente che si tratta di bassa o alta velocità. Ma chiaramente c’erano punti di forza sui quali ci siamo focalizzati per risolvere le problematiche. Durante il processo di sviluppo della RB19 abbiamo pensato alla RB20, riuscendo a risolvere gran parte delle debolezze”.

Waterhouse ha poi aggiunto: “La RB20 ha alcuno sei mesi di vita e stiamo iniziando a spostare l’attenzione sulla RB21, malgrado la stagione non sia ancora iniziata”.