F1 | Haas, Magnussen e Hulkenberg carichi per il fine settimana di Silverstone

F1 Haas GP Silverstone – Archiviato lo splendido fine settimana del Red Bull Ring, chiuso con entrambi i piloti in top dieci, Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg non vedono l’ora di scendere in pista per il prossimo Gran Premio di Silverstone, 12° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Gli alfieri della compagine statunitensi, interpellati sul week-end inglese del campionato, non hanno nascosto la propria ammirazione nei confronti del circuito situato nel Northemptoshire, precisando come quest’ultimo potrebbe rivelarsi un’occasione importante per puntellare l’attuale settimo posto nella classifica del mondiale Costruttori.

Hulkenberg e lo spettacolo dei tifosi

“Il Gran Premio di Gran Bretagna è uno degli eventi in calendario che tutti attendono con ansia. E’ un classico che include alcune delle mie curve preferite in assoluto. Parliamo inoltre di una pista super veloce e che noi piloti conosciamo molto bene. Devo inoltre citare gli splendidi tifosi inglesi, sempre pronti a supportarci anche in caso di pioggia. L’atmosfera per tutto il fine settimana è unica”.

Magnussen, le parole in vista di Silverstone

“La gara di questo week-end è una delle più belle in calendario, oltre al fatto che la pista offre degli spunti davvero interessati. Silverstone è sempre emozionante e non vedo l’ora di affrontarla. Spesso piove e questo finisce per mescolare le carte, ma personalmente sono pronto alla sfida. Curve come Maggotts e Becketts sono ad altissima velocità e serve una grande precisione di guida. È una gara di casa per molti membri della squadra e vogliamo onorarla al meglio”.