F1 Schumacher Mercedes – In una lunga chiacchierata concessa ai media tedeschi, Ralf Schumacher ha parlato degli obiettivo che la Mercedes si è posta per il mondiale 2024 di Formula 1, precisando come la compagine tedesca non possa permettersi un altro anno di fallimenti come quelli messi a referto nel 2022 e nel 2023.

Il blasone della scuderia capitanata da Toto Wolff, infatti, deve portare l’intera compagine a dare il massimo, fin dal primo appuntamento del campionato, così da regalare a Lewis Hamilton e George Russell una reale possibilità di titolo. Un obiettivo certamente difficile, considerando il vantaggio che Red Bull ha messo in mostra nel 2023, ma che la scuderia anglo-tedesca deve provare ad inseguire.

Schumacher e l’avvertimento su Mercedes

“Mercedes deve rimettersi in carreggiata il prima possibile, non c’è dubbio. In caso contrario sarebbe un messaggio davvero negativo per loro, visto che significherebbe un netto passo indietro in termini di progettazione della vettura. Non saprebbero più costruire una vettura vincente. Sarebbe un danno enorme per un marchio come quello loro. Inoltre, per la Formula 1, sarebbe importante avere una Mercedes davanti, soprattutto in un periodo di totale dominio come quello di Red Bull e di Max Verstappen. Sono certo che sapranno sorprendere i tifosi”.

In arrivo una rivoluzione totale per la W15

Come raccontato da Toto Wolff in un’intervista rilasciata prima di Natale, Mercedes non userà mezze misure per la vettura che scenderà in pista nei test pre-season di Sakhir, in Bahrain. La W15 offrirà numerose novità in quasi ogni area, dal telaio all’aerodinamica passando per la meccanica. Una rivoluzione a 360°, varata da James Allison – tornato al timone di comando dello staff tecnico – che dovrà garantire ai piloti, si spera, una vettura in grado di giocarsela alla pari con Max Verstappen e la Red Bull.