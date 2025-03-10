F1 | Ralf Schumacher: “Aston Martin-Verstappen soluzione più logica, ma non bisogna escludere Ferrari”

Quando si parla del futuro di Max Verstappen si tengono in considerazione due scuderie, le maggiormente chiacchierate, dove l’olandese potrebbe approdare qualora decidesse di concludere anticipatamente la propria esperienza in Red Bull: Mercedes e Aston Martin. Secondo il parere di Ralf Schumacher dalla carriera del campione del mondo in carica non bisognerebbe escludere un eventuale passaggio in Ferrari.

L’ex driver tedesco, attualmente opinionista per Sky Germany, ha infatti affermato che se l’Aston Martin appare la destinazione più plausibile per Super Max, quella della Ferrari – seppure al momento remota, vedendo l’attuale dream team rosso composto dalla coppia Leclerc-Hamilton – potrebbe non essere da scartare tenendo conto anche del fascino che la Scuderia da sempre riscuote.

Ma forse ad oggi ogni discorso legato al futuro dell’olandese appare prematuro, in attesa dell’inizio di una stagione che potrebbe dare maggiori indizi sulla permanenza o meno di Verstappen in Red Bull alla quale è legato da un contratto che sulla carta scade a fine 2028.

“Bisogna attendere e capire cosa accadrà – ha detto Ralf Schumacher, intervenuto nel podcast Backstage Boxengasse di Sky Sport Germany – La Mercedes non è ancora a conoscenza dello sviluppo vettura, è prematuro. Se i due piloti costruiranno un buon rapporto, Toto Wolff non manderà via nessuno, poi c’è l’aspetto economico. Verstappen non guadagna poco, se poi i due pilota Mercedes lavorano bene insieme, tenerli potrebbe essere la soluzione migliore”.

Schumacher ha poi aggiunto: “Più ci rifletto e penso che sia logico che Verstappen vada all’Aston Martin. E forse un po’ più inverosimile, soprattutto a seconda di quanto rimarrà alla Red Bull, potrebbe anche approdare alla Ferrari. Non si possono escludere”.

