F1 | Red Bull, Marko: “Ogni team principal che vuole lottare per il titolo è interessato a Verstappen”

Helmut Marko non ha dubbi. Lo storico consulente della Red Bull ritiene che la nuova stagione, al via in questo weekend in Australia sul tracciato cittadino dell’Albert Park di Melbourne, sarà molto combattuta al vertice. Anche la scorsa ha visto Red Bull, Ferrari e McLaren contendersi la corona iridata con la scuderia di Woking che ha avuto la meglio su quelle di Maranello e di Milton Keynes andando così a rinverdire una bacheca, quella marche, ferma addirittura al 1998.

Se il titolo costruttori è andato perso, quello piloti ha visto l’affermazione per il quarto anno consecutivo di Max Verstappen. L’olandese è stato protagonista di una grande stagione, riuscendo a difendere il vantaggio iridato su Lando Norris nonostante non contasse sulla migliore monoposto in pista nella decisiva parte finale del campionato.

“In termini sportivi, si può notare che la McLaren è in testa, seguita da noi, dalla Ferrari e dalla Mercedes. Queste quattro squadre si contenderanno il titolo. In ogni caso, sarà molto più combattuta rispetto agli anni precedenti”, ha dichiarato Marko intervistato da OE24.

Il manager austriaco, discutendo su Verstappen, ha detto: “Qualsiasi team principal che voglia competere per il titolo mondiale deve essere interessato a Max. Ma ora vogliamo vincere il nostro quinto titolo”.

