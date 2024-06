F1 | Racing Bulls, Tsunoda: “La responsabilità è tutta mia”

Spielberg – Venerdì complicato in casa Racing Bulls. Yuki Tsunoda riesce a superare il taglio per il Q2, conquistando però soltanto il quattordicesimo posto, dopo un testacoda in curva sette. Sprint Qualifying più breve, invece, per Daniel Ricciardo, escluso per soli 63 millesimi.

Tsunoda: “Ho danneggiato il fondo, accetto le conseguenze”

“Non sono soddisfatto della mia prestazione oggi. Certamente, il secondo tentativo in Q1, quando ho fatto un testacoda nell’ultimo settore, ha avuto ripercussioni negative sul mio run in Q2. Ho spinto troppo e sono andato leggermente oltre il limite alla curva 7, penso di aver danneggiato il fondo della vettura già in quel momento e non necessariamente quando ho perso il controllo alla curva 10. Non è stato l’ideale iniziare la Q2 in queste condizioni, soprattutto perché ho dovuto adattare il mio stile di guida. È un vero peccato e la responsabilità è tutta mia; accetto le conseguenze e guardo avanti.”

Ricciardo: “Resto ottimista”

“Il tracciato qui è corto, il che rende tutto sempre più difficile. Abbiamo apportato molti cambiamenti dopo le PL1 e stiamo ancora cercando di capire appieno il pacchetto, ma è ovviamente frustrante quando si viene eliminati per così poco. Il mio secondo tentativo nelle qualifiche Sprint è stato decisamente migliore del primo, ma ci sono ancora alcuni aspetti da affinare. Credo che le modifiche apportate siano state corrette, ma forse dobbiamo migliorarne l’equilibrio. Utilizzeremo la gara Sprint per continuare a comprendere meglio la vettura, quindi rimango ottimista.”