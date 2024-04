DIRETTA F1 | GP Cina 2024: Live Gara [LIVE TIMING E COMMENTO]

Diretta GP Cina – Amici di Motorionline, buongiorno e benvenuti al commento del Gran Premio della Cina! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Shanghai, dove alle 09:00 si spegneranno i semafori che daranno il via alla gara della durata di 56 giri. Davanti a tutti, in prima fila partiranno le Red Bull di Max Verstappen (dalla pole position) e Sergio Perez. Dalla seconda fila partiranno l’Aston Martin di Fernando Alonso, accanto alla McLaren di Lando Norris. La terza fila è composta da Oscar Piastri su McLaren e dalla Ferrari di Charles Leclerc. Carlos Sainz partirà settimo, seguito dalla Mercedes di George Russell. A chiudere la quinta fila, troviamo la Haas di Nico Hulkenberg e la Sauber di Valtteri Bottas.

Sarà una gara in rimonta per Lewis Hamilton che, reduce dal secondo posto nella Sprint Race disputata ieri mattina, oggi partirà dalla 18esima posizione.

