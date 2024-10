F1 | Racing Bulls, Lawson: “Non vedo l’ora di tornare a guidare e lavorare per il team” 

Quello di Austin sarà un weekend particolare per la Racing Bulls. Il team di Faenza tornerà in pista con la nuova line up: la conferma di Yuki Tsunoda, e il ritorno di Liam Lawson, che prende il posto di Daniel Ricciardo, idolo texano.

Al COTA Tsunoda corre per confermare gli ottimi risultati degli anni precedenti: nelle ultime tre stagioni il giapponese si è sempre piazzato tra i primi dieci, e nel 2023 si è anche aggiudicato il punto addizionale per il giro veloce. Ufficialmente alla guida della squadra, Yuki dovrà continuare a farsi vedere se vuole guadagnarsi una chance di avvicinarsi alla Red Bull.

Tsunoda: “Il lavoro fatto al simulatore sarà fondamentale”

“Quello di Austin è uno dei miei weekend preferiti della stagione, mi piace la città ed è davvero divertente guidare su questa pista, la prima parte ricorda Suzuka. Nelle ultime tre edizioni mi sono piazzato in zona punti e l’anno scorso ho anche segnato il giro veloce della gara. Sarà interessante saggiare l’asfalto, che è stato rifatto. Inoltre, c’è la Sprint Race: il lavoro al simulatore fatto durante la pausa sarò fondamentale e ci permetterà di sfruttare al meglio l’unica sessione di libere prima di buttarci nel vivo della competizione”.

Lawson: “Non vedo l’ora di tornare a guidare e lavorare per il team”

Per Liam Lawson sarà un debutto ufficiale: alla sua prima volta al COTA, il neozelandese scenderà in pista per la prima volta come pilota titolare e non come “sostituto di”. Si apre una nuova fase per Lawson, che spesa nel miglior risultato possibile per il primo weekend da titolare. Non dimentichiamo, però, che il neozelandese dovrà scontare una penalità nella gara Sprint: dieci posizioni di penalità per garantire una corretta rotazione delle power unit.

“Sono davvero eccitato di poter guidare ad Austin e di guidare la RB VCARB01 per la prima volta. Sono stato al COTA alcune volte come pilota di riserva, ed è uno di miei weekend preferiti, l’atmosfera è pazzesca. Nonostante non ci abbia mai corso, ho speso comunque molto tempo al simulatore. Il layout è incredibile, non vedo l’ora di guidarci la prima volta, ma sopratutto di tornare regolarmente a guidare e lavorare per il team, con la speranza di conquistare il miglior risultato possibile”.

