Formula 1 | Racing Bulls, Lawson subito in penalità ad Austin

Formula 1 Lawson GP Austin – Inizia in salita la seconda avventura da pilota ufficiale del team Racing Bulls per Liam Lawson.

In un’intervista rilasciata al sito motorsport-megazine.com, Helmut Marko ha parlato del nuovo debutto del neozelandese con la compagine faentina, rivelando che Lawson dovrà scontare dieci posizioni di penalità sulla griglia della Sprint del sabato.

L’alfiere scenderà in pista con le stesse componenti di Daniel Ricciardo, da cui erediterà l’auto, e, per garantire una corretta rotazione delle power unit, sarà costretto a partire arretrato nella gara breve. Un intoppo che l’ex terzo pilota della Red Bull cercherà di sfruttare al meglio per accumulare chilometri ed esperienza a bordo della VCARB01.

Marko conferma la penalità per Lawson ad Austin

“Non penso che la gara d’apertura avrà un impatto significativo per lui, poiché affronterà una penalità legata al motore. Si troverà a dover scontare dieci posizioni di penalità in griglia, il che complicherà il suo weekend ad Austin.”