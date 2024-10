F1 | Komatsu rivela: “Ocon ha firmato con la Haas senza sapere della trattativa con Toyota”

F1 Haas Ocon – Nelle recenti dichiarazioni rilasciate a Motorsport Week, Ayao Komatsu ha chiarito un dettaglio importante riguardante il contratto di Esteban Ocon, uno dei punti di forza della Haas per la stagione 2025 di Formula 1. Alla domanda se avesse accennato a una possibile partnership con Toyota durante le trattative con il pilota francese, il dirigente è stato chiaro: “Assolutamente no”. Durante la fase di negoziazione, la compagine statunitense ha preferito concentrarsi sul progetto di sviluppo a lungo termine per migliorare la competitività nel medio e lungo periodo.

Komatsu e la trattativa con Ocon

“Gli ho detto che abbiamo un piano di migliorie per compiere un ragionevole step in avanti”, ha affermato, sottolineando come l’obiettivo principale fosse garantire a Ocon una visione chiara del percorso di crescita della scuderia. In quel momento, infatti, le discussioni riguardanti una collaborazione con Toyota erano ancora in una fase troppo prematura per essere menzionate con certezza.

“Nel momento in cui stavo cercando di finalizzare il contratto di Esteban, era troppo presto per garantirgli qualcosa come Toyota”, ha spiegato, evidenziando che il pilota francese ha firmato con la consapevolezza di un progetto in evoluzione, ma senza alcun riferimento a specifiche partnership tecniche. Ocon, dunque, ha scelto di siglare il proprio impegno con la Haas confidando nel piano di crescita della squadra, piuttosto che su eventuali promesse legate a collaborazioni esterne.

Il focus sulle prestazioni della Haas

Il team principal ha chiarito che il focus era e rimane sul miglioramento delle performance del team, piuttosto che su specifiche alleanze, e che il pilota è stato informato del potenziale di crescita in termini generali. Queste dichiarazioni riflettono l’approccio realistico e strategico di Haas, che sta cercando di rafforzarsi per il futuro della Formula 1, pur mantenendo i piedi per terra rispetto a possibili collaborazioni con grandi nomi come Toyota.

5/5 - (1 vote)