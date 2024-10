Red Bull | Perez si aspetta una RB20 più competitiva ad Austin

Sergio Perez non è andato in vacanza durante la pausa dalle corse, anzi: il pilota messicano ha continuato ad allenarsi e a lavorare con la squadra per portare il pista la miglior versione della RB20.

Nel corso della pausa autunnale sono state tante le dichiarazioni e i rumors sulla vettura austriaca, ma anche sul futuro di Perez: dal probabile ritiro, fino alle critiche di una RB20 nervosa anche secondo Max Verstappen. Qualcosa, infatti, non ha più funzionato per la Red Bull, che si ritrova adesso ad inseguire, almeno nel campionato costruttori, con quarantuno punti sotto la McLaren. Recuperare il gap non sarà facile e Checo dovrà fare incetta di punti per tornare davanti: le Sprint Race potrebbero regalare opportunità, ma lo stesso sarà per la squadra papaya, pronta all’attacco con Lando Norris e Oscar Piastri.

Perez: “Abbiamo lavorato sulla vettura durante la pausa”

“Sembra sia passata una eternità dall’ultima gara! E’ bello poter tornare in pista, tra l’altro una delle mie preferite nella stagione. E’ una gara speciale per me: tutti scherzano sul fatto di avere più gare di casa, ma è così che sento Austin, e c’è sempre tanto supporto dai tifosi . Mi sono allenato duramente in Messico, restando costantemente in contatto con la squadra negli UK. Ad Austin ci aspettiamo una vettura migliore, ci abbiamo lavorato durante la pausa, con l’obiettivo di migliorare il passo: vedremo quanto saremo competitivi in Texas. Ci sarà la Sprint Race, e questo rende il tutto più complicato, perché avremo solo una sessione di libere per settare la vettura: è in quel momento che conta il lavoro di squadra, ed in questo siamo i migliori”.

