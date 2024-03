F1 | Qualifiche GP Bahrain, Capelli e l’analisi del giro in Q3 di Leclerc [VIDEO]

F1 Capelli Leclerc – Presente a Paddock Live, Ivan Capelli ha analizzato l’ultimo tentativo di attacco alla pole position di Charles Leclerc, evidenziando come il monegasco abbia commesso diverse imperfezioni che non gli hanno permesso di sopravanzare Max Verstappen al comando della graduatoria dei tempi.

Il portacolori della Ferrari, tralasciando la scia presa dall’olandese all’inizio del proprio “time-attack”, non ha estratto il massimo del potenziale dalla vettura sia nel T1 che nel T3, aspetto che l’ha portato a non migliorare il tempo da pole ottenuto già in Q2. Un finale certamente amaro, sia per lui che per la squadra – come ha ammesso lo stesso Frederic Vasseur – ma che il portacolori della Rossa proverà a riscattare in gara.

Appuntamento alle 17.00 di sabato per il semaforo verde di questo Gran Premio del Bahrain, round inaugurale della stagione 2024. La corsa si potrà seguire in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV.