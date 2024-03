Formula 1 | GP Bahrain, gli highlights delle qualifiche [VIDEO]

Formula 1 GP Bahrain – Vi riportiamo gli highlights della sessione di qualifica valida per il Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Dopo un bel testa a testa, Max Verstappen è riuscito a conquistare la pole position sul tracciato del Sakhir, lasciandosi alle spalle Charles Leclerc, autore di un giro finale in Q3 ricco di sbavature che non gli ha permesso di ambire ad un pole che in Q2 sembrava abbastanza “scontata”.

Un risultato che ha certamente lasciato dell’amaro in bocca non solo al monegasco, ma anche alla stessa squadra. In terza posizione si è classificato George Russell, seguito da Sergio Perez, Fernando Alonso, Lando Norris ed Oscar Piastri. A completare la graduatoria della top dieci Lewis Hamilton, indietro rispetto a quanto emerso nelle libere di venerdì, e Nico Hulkenberg in versione “super”.

Appuntamento alle 17.00 di sabato per la partenza di questo primo appuntamento della stagione 2024. Diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV, mentre la gara andrà in differita su TV8.