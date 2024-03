F1 | Verstappen promuove la gestione del caso Horner in casa Red Bull

F1 Verstappen Red Bull – Intercettato da motorsport-total.com, Max Verstappen è tornato a parlare non solo del proprio futuro in Red Bull, ma anche della gestione del caso Horner a Milton Keynes, precisando come la squadra abbia fino ad oggi gestito al meglio la dinamiche emerse negli ultimi mesi.

Nonostante le tante voci circolate dal Bahrain ad oggi, la compagine austriaca ha sempre mostrato in pubblico unità d’intenti, ottenendo il massimo possibile in termini di risultati. Una condizione che al momento pone l’olandese e la Red Bull, ovviamente, come principali favoriti per la conquista dei titoli mondiali.

Per quanto riguarda il mercato, invece, Verstappen ha rimarcato quanto sia importante per una squadra vincente come la Red Bull mantenere ogni “mattoncino” del proprio organigramma tecnico. Il tre volte iridato non ha voluto fare nomi, ma il riferimento era chiaramente ad Adrian Newey e Pierre Wache, attualmente – secondo molti – in trattativa con la Ferrari per il 2025.

Verstappen sulla Red Bull e il futuro

“Per quanto ne so il caso Horner è stato gestito bene dalla squadra. A prescindere da tutto, ad ogni modo, ritengo sia importante mantenere insieme le figure chiave di una squadra perchè è da loro che nasce la prestazione della vettura. Ovviamente non farò nomi, però mantenere una linea guida è fondamentale. Sul futuro onestamente non saprei dire. Non so cosa succederà dopo il 2028. Non so se continuerò in Formula 1, se firmerò un nuovo contratto o se deciderò di dedicarmi ad altro. Restare fino alla fine qui sarebbe una bella storia, lo ammetto, ma al momento è troppo presto per fare delle riflessioni di questo tipo”.