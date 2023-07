F1 | Track limits, nuova rettifica sulla regola in Ungheria [VIDEO]

F1 GP Ungheria track limits – Durante la diretta dell’ultimo Gran Premio d’Ungheria, 12° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1, Marc Genè è tornato a parlare della regola dei track limits che tanto sta facendo discutere nelle ultime settimane, precisando come a Budapest sia arrivata un’ulteriore rettifica rispetto a quanto fatto non solo in Austria, ma anche a Silverstone.

Dal Gran Premio andato in scena ieri, infatti, gli “strike” saranno sempre tre, ma dal quarto “fallo” – rispetto a quanto avveniva prima (il conteggio veniva azzerato e si ripartiva da zero) – ogni pilota riceverà cinque secondi di penalità sul tempo totale di gara. Ad ogni track limits, dal quarto in poi, corrisponderà una penalità. L’analisi nel video riportato sopra.