F1 | Paul Stoddart: la politica ha negato alla Ferrari il secondo posto nel Costruttori

Paul Stoddart non ha dubbi. Per l’imprenditore australiano, nonché ex proprio della scuderia Minardi dal 2001 al 2005, la Ferrari avrebbe perso il secondo posto nel Mondiale costruttori a causa di alcune decisioni (politiche) che ha dovuto subire durante l’anno. Stoddart ha voluto citare il clamoroso episodio che ha visto suo malgrado protagonista la scuderia del Cavallino e Carlos Sainz a Las Vegas, dove lo spagnolo è stato costretto a sostituire delle componenti (andando in penalità) a causa di un tombino che ha danneggiato pesantemente il fondo vettura. Una situazione che ha avuto ripercussioni molto pesanti per lo spagnolo che, anziché partire dalla prima fila in Nevada accanto al compagno di squadra Charles Leclerc, è stato costretto a scattare da centro gruppo.

“Quello tra Sergio Perez e Lando Norris è stato un incidente di gara, che non meritava certo i cinque secondi di penalità che hanno fatto scivolare la Ferrari dal secondo posto andato alla Mercedes – ha scritto Stoddart sulle colonne di RacingNews365 – Nel corso dell’anno la Ferrari si è trovata in una situazione peggiore della Mercedes. Il fatto che i piloti non vedano l’ora di sbarazzarsi delle auto dice tutto ciò che bisogna sapere a riguardo”.

Stoddart ha poi aggiunto: “Anche Carlos Sainz è stato completamente derubato a Las Vegas con quel tombino, si è trattato di forza maggiore. Tutte le altre squadre sarebbero state pronte ad approvare la proposta, cosa che avrebbe potuto essere fatta, ma abbiamo sentito che la Mercedes non avrebbe approvato e serve l’unanimità. Penso che la Ferrari meritava quel secondo posto in campionato e questo è stato negato ancora una volta dalla politica”.