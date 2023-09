F1 | McLaren, Norris si complimenta con la squadra per l’ottimo lavoro svolto a Suzuka

La McLaren ha chiuso nel migliore dei modi il weekend di Suzuka. Dopo l’ottima prestazione in qualifica, la scuderia di Woking si è confermata seconda forza anche in gara dove ha concluso alle spalle della Red Bull di Max Vertstappen con entrambe le macchine. Rispetto a ieri c’è stata però inversione di posizione tra Oscar Piastri e Lando Norris, con l’inglese che così ha colto un’altra P2 dopo quello conquistata la scorsa settimana sul tracciato cittadino di Marina Bay.

“È stata un’altra giornata fantastica per noi, non potevamo fare di meglio rispetto alla seconda e terza posizione – ha dichiarato Norris al termine della gara – Il team ha fatto un lavoro fantastico. La mia partenza è stata ottima, avevo quasi beffato Max. Ma Max è Max, sapevo di non avere tante possibilità in curva 2. Il passo oggi era estremamente competitivo se paragonato al resto del gruppo, non vicini a Verstappen ma neanche lontanissimi. Sono contento anche per Oscar al suo primo podio in Formula 1”.

Norris ha poi aggiunto: “Stiamo spingendo, i progressi compiuti sono eccezionali e sono molto fiero della squadra. I passi che facciamo in ogni weekend sono ottimi, sicuramente arriveranno ancora dei momenti duri. Il primo doppio podio, davvero un bel momento per noi”.