Formula 1 | Alpine, dalla Francia scommettono sulla promozione di Doohan per il 2025

Formula 1 Alpine – “Digerito” l’addio di Esteban Ocon che si concretizzerà alla fine di questo campionato, in casa Alpine si sta riflettendo su quale strada seguire sul fronte line-up in vista della stagione 2025 di Formula 1.

“L’Equipe”, proprio in tal senso, ha cercato di fare ordine tra le varie indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, precisando come ad oggi il favorito uno per l’assegnazione del primo sedile ad Enstone sia Jack Doohan. Già talento della Alpine e pilota di spicco dell’Academy, l’australiano è il candidato perfetto non solo per l’esperienza già maturata all’interno del team, grazie ad una serie di test e sessioni in pista del venerdì, ma anche per la valorizzazione della scuola per giovani piloti comprendente anche l’italiano Gabriele Minì.

Inoltre, secondo la stampa francese, Doohan è un vero e proprio pupillo di Flavio Briatore, personaggio che ben presto verrà ufficializzato come “Supervisore” delle attività di pista e non della Alpine. Più indietro nella scelta Mick Schumacher, dato che il tedesco non convince sia per la vicinanza al marchio Mercedes, di cui fa parte dal 2023, e per le abilità generali che ha mostrato in questo periodo di permanenza tra Enstone e Viry.

Alpine, l’analisi de “L’Equipe” sulla line-up 2025

“La logica impone che Alpine farà di tutto per mantenere Pierre Gasly al comando, ovviamente con la speranza di offrirgli una monoposto ad alte prestazioni per il 2026. Il mercato, però, ad oggi è molto vago sul fronte Mercedes, Sauber, Williams, Racing Bulls e Haas. Ci sono tante soluzioni interessanti che il francese potrebbe valutare per il proprio futuro, a prescindere dai piani della Alpine. Nella rosa dei piloti per il sodalizio francese c’è sicuramente Jack Doohan. Tra l’altro quest’ultimo è un protetto di Flavio Briatore, personaggio che a breve si unirà come consigliere della squadra. Mick Schumacher è un’altra opzione, ma sul tedesco ci sono due dubbi: il legame con la Mercedes e la stessa abilità di guida che non convince del tutto. Da non sottovalutare infine i profili di Valtteri Bottas, Zhou Guanyu, Theo Porcherie e Yuki Tsunoda”